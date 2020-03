Fondi per la terapia intensiva, anche i tifosi della Lucchese si mobilitano

Anche i tifosi rossoneri si mobilitano a sostegno dell’ospedale San Luca in questo momento di difficoltà. Gli ultras della lucchese hanno infatti organizzato una raccolta fondi a favore del presidio sanitario.

“Potete donare con qualsiasi tipo di carta di credito o di debito, se non avete accesso a queste due modalità contattate un amico, un familiare, un conoscente, che possa farlo per voi od uno dei ragazzi dei gruppi che cercherà di esservi di aiuto – si legge in un comunicato inviato dai tifosi della Curva Ovest -. Sappiamo che ci sono altre raccolte in corso, ben vengano, più siamo, più doniamo, più aiutiamo. Non importa a quale raccolta partecipate quindi, l’importante è che lo facciate. C’è bisogno di tutti, perché questa è una sifda di tutti”.

Clicca su questo link a cui poter effettuare una donazione.