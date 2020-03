Servizio civile, sospesi tutti i progetti dell’Asl

Da oggi (12 marzo) sono sospesi tutti i progetti di servizio civile in corso nella Asl Toscana nord ovest.

Il provvedimento è stato adottato in conformità alle indicazioni emesse dalla Regione Toscana in relazione all’impiego degli operatori volontari nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 prese in base alla circolare della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Terminano così i progetti di servizio civile universale, salvo diverse disposizioni, che avrebbero dovuto concludersi ufficialmente il prossimo 24 marzo , mentre sono sospesi i progetti di servizio civile regionale fino a venerdì 3 aprile, anche in questo caso salvo nuove indicazioni.

“La decisione – spiega la responsabile aziendale del servizio civile, Rossana Guerrini – è stata presa a tutela dei ragazzi impegnati nelle nostre strutture. In questo momento è importante che tutti restino a casa salvo il personale strettamente indispensabile. Speriamo che la situazione possa tornare al più presto alla normalità e i ragazzi del bando regionale possano riprendere un’esperienza importante e formativa come quella del servizio civile. Con l’occasione ringrazio e saluto anche i 102 ragazzi del bando universale che sono arrivati al termine, seppur anticipato, del proprio percorso. Avremmo voluto salutarli in un modo diverso, ma non è detto che questo possa succedere quando la situazione si sarà risolta”.