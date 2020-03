On line il corso salvavita della Cecchini Cuore Onlus

Primo corso Bls-d online organizzato dalla Cecchini Cuore Onlus.

Il corso sarà tenuto da Fabrizio Bonino, istruttore Bls-d certificato della Cecchini Cuore e sarà spiegato come riconoscere un arresto cardiaco, come fare un massaggio cardiopolmonare, come usare un Dae (Defibrillatore automatico esterno) e come disostruire le vie respiratorie nei lattanti, bambini ed adulti.

Per partecipare al corso è possibile inviare il proprio indirizzo mail a corsiblsdonline@gmail.com. Si riceverà, 10 minuti prima dell’inizio, un invito ad unirsi alla chat. Non servono programmi specifici ed è completamente gratuito. Le istruzioni per interagire verranno fornite a voce all’inizio dell’evento.

Per ovvi motivi, nessun attestato sarà rilasciato per questo corso ma gli organizzatori confidano nel fatto che chi lo segue possa imparare cosa fare in questi casi di emergenza.

Per qualsiasi informazione: Fabrizio 342.8602303.