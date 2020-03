Sabato (21 marzo) è la giornata mondiale della sindrome di Down e l’associazione Andare oltre si può invita tutti a compiere un piccolo gesto, a distanza, per regalare un abbraccio a Iacopo, Manuel, Samantha, Giulia, Martin, Youssef, Teresa, Chiara, Sergio, Pia e tutte le persone affette dalla sindrome.

“A causa del coronavirus non si svolgerà quindi la settima edizione de Il più grande selfie d’Italia con le nostre t-shirt – dice l’associazione – ma c’è ancora una possibilità. Sabato (21 marzo) abbraccia un cuscino e pubblica un selfie taggando @andareoltresipuo con gli hashtag #wdsd20 #wedecide #itsmysay #oraparloio, per ricordare a tutti che diversità e differenze non sono ostacoli“.

“Quest’anno è andata così, ma non vogliamo rimanere nel silenzio di questa quarantena – dice Andare oltre si può – Con noi parteciperanno amici dello spettacolo e dello sport come Luca Tommassini, Ringo Dj, Max Brigante, Samantha De Grenet, Justine Matera, Jane Alexander, Lorenzo Nicitra, Elisabetta Ferracini, Andrea Lo Cicero, Alessandra Tripoli, Toto Rossini e tanti altri. Insieme realizzeremo Il più grande abbraccio d’Italia“.