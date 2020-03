Virtus Lucca, raccolta fondi per il San Luca: donati oltre 3mila euro

Prosegue a pieno ritmo la raccolta fondi organizzata dalla Virtus Lucca per l’acquisto di dispositivi sanitari per l’ospedale San Luca di Lucca.

In appena 4 giorni, sia su Facebook sia con bonifici bancari, sono stati raccolti oltre 3mila euro. La somma è già nella disponibilità del medico che coordina queste attività nell’ospedale San Luca.

“Un grazie a tutti coloro che hanno già aderito a questa raccolta fondi – scrive la società – ma anche un pressante invito a tutti i genitori, tecnici ed atleti che fanno parte della grande squadra della Virtus Lucca a non fermarsi. L’emergenza purtroppo non è ancora finita ed è necessario continuare a dare il nostro contributo a persone veramente eccezionali che operano nelle strutture sanitarie al limite delle loro possibilità ed alle quali va il nostro più sincero ringraziamento che però si deve trasformare anche in aiuto concreto”.

Per effettuare la propria donazione è possibile visitare la pagina Facebook della Virtus Lucca oppure con un bonifico bancario attraverso l’IBAN IT11C0503413703000000140879.