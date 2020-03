San Luca, dalla Fondazione Crl altri 350mila euro per l’emergenza

La Fondazione Cassa di risparmio di Lucca ha stanziato altri 350mila euro a favore dell’Asl Toscana nord ovest per far fronte all’emergenza coronavirus. La notizia è stata comunicata oggi (20 marzo) alla direttrice generale dell’azienda sanitaria Maria Letizia Casani direttamente dal presidente Marcello Bertocchini, il quale ha dichiarato la disponibilità dell’ente di San Micheletto a valutare ulteriori necessità che potranno emergere in questo periodo drammatico.

La donazione si aggiunge alle risorse già messe in campo la settimana scorsa quando la Fondazione aveva deciso di destinare 165 mila euro per far fronte ai primi acquisti urgenti. Con quella somma sono stati ordinati ecografi e videolaringoscopi per il reparto di terapia intensiva ed ecomotografi portatili per il reparto malattie infettive. Il tutto destinato all’ospedale San Luca di Lucca. A questa iniziativa aveva aderito anche la Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Anche le nuove risorse verranno impiegate con le medesime modalità: l’Asl infatti individuerà le varie necessità, comunicandole quindi alla Fondazione, la quale procederà ad ordinare gli strumenti sanitari necessari.

La direzione dell’Asl Toscana nord ovest ha ringraziato la Fondazione per aver messo a disposizione le sue risorse, ricordando la situazione degli operatori sanitari, a lavoro con impegno e grande trasporto, anche emotivo. Per loro percepire la solidarietà e la vicinanza delle istituzioni e di tutte le componenti della comunità è fondamentale.