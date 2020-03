L’istituto Samadhe buddha Vihara tempio buddhista Onlus di Lucca e Firenze offre da oggi per sette giorni alle 19 la pregherà e canti di benedizione in lingua pali e canti di Rathana Suttha, uno dei discorsi più recitati nel buddhismo per evitare la malattia, l’angoscia o situazioni spiacevoli.

Tutte le puje vengono eseguite della presenza di monaci residenti del tempio.

Tutti si possono collegare in diretta video Facebook (clicca qui).