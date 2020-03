Primo soccorso, doppio appuntamento con la formazione a distanza con Cecchini Cuore

Altre due corsi a distanza di primo soccorso con l’associazione onlus Cecchini Cuore in programma domani (25 marzo) e sabato.

120 minuti circa per riuscire a capire come riconoscere un arresto cardiaco, come fare un massaggio cardio-polmonare, come usare un Dae (Defibrillatore automatico esterno) e come disostruire le vie respiratorie nei lattanti, bambini ed adulti.

Per partecipare al corso basta cliccare su questo link per mercoledì e a questo per sabato per avere l’accesso diretto al video in diretta. È possibile interagire facendo domande nella chat all’interno del corso, alle quali il dottor Maurizio Cecchini, cardiologo dell’università degli Studi di Pisa, risponderà in tempo reale.

In caso di computer fisso non sarà necessario fare altro, mentre se si usa un tablet o un cellulare occorre scaricare una app, creare un account ed accedere. Questi i link per Android e IOS.

Il corso è completamente gratuito e aperto a tutti senza limite di età o di nessun altro genere quindi possono partecipare anche ragazzi e bimbi. Si consiglia di accedere al corso tramite il link almeno 15 minuti prima dell’inizio.

Per informazioni Fabrizio 342.8602303