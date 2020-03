Disabilità gravissime, arrivano i fondi per l’Asl

Oltre 3 milioni di euro assegnati alle Asl a favore delle persone affette da Sla. L’assegnazione è prevista da una delibera presentata dall’assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi e approvata dalla giunta nel corso dell’ultima seduta.

La somma complessiva assegnata alla Regione dal Fondo nazionale per le non autosufficienze per le disabilità gravissime è di 3.516.570,40 euro, al fine di assicurare (per l’intero anno 2020) gli interventi (già avviati e da avviare), dedicati all’assistenza domiciliare di persone affette da Sla.

“Da molti anni come Regione sosteniamo i percorsi domiciliari, di assistenza e cura, per le persone con disabilità grave e gravissima – ha commentato Saccardi – con l’obiettivo di migliorare la loro qualità di vita, fornendo il migliore supporto possibile. Quello che offriamo, attingendo alle risorse messe a nostra disposizione dal Fondo nazionale per le non autosufficienze, va ad aggiungersi a quanto già previsto dai livelli essenziali di assistenza ed è reso operativamente possibile grazie all’impegno e alla dedizione di tutti gli operatori del settore, che svolgono un lavoro davvero ammirevole”.

Con Dpcm del 21 novembre 2019 è stato adottato il ‘piano nazionale per la non autosufficienza’ e ripartito alle Regioni il Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2019-2021. Per l’anno 2019 alla Regione Toscana sono state assegnate risorse pari a 40.124.000,00 euro da destinare alle disabilità gravissime e gravi e ai progetti di vita indipendente secondo criteri determinati nel medesimo Dpcm. A seguito del monitoraggio degli interventi e della spesa al 31 dicembre scorso, per quanto attiene le attività a favore delle persone affette da Sla, si è resa disponibile una quota parte di queste risorse economiche (pari appunto a oltre 3 milioni di euro) per le Asl.

Le risorse sono così assegnate: 1.507.027,50 euro alla Asl nord ovest; 1.416.739,08 euro alla Asl centro; 592.803,82 euro alla Asl sud est.