Round table 51 dà il via alla raccolta fondi per la Misericordia di Lucca

Per contrastare l’emergenza Covid-19, la Round Table 51 si impegna a sostegno della Misericordia di Lucca, attivando una raccolta fondi di aiuto a favore di chi ogni giorno agisce in prima linea per garantire un servizio essenziale per la popolazione.

“È un periodo difficile, in cui i volontari sono ininterrottamente impegnati ed i mezzi di protezione per svolgere il primo soccorso scarseggiano – scrive Round table – Fondamentale è un aiuto in tale direzione: il contagio da Covid19 anche di un solo volontario porterebbe alla perdita di un servizio di così vitale importanza. Pertanto il ricavato sarà destinato all’ acquisto di materiali di protezione per tutti i volontari”.

La Round Table 51 Lucca ha aperto la raccolta, donando 500 euro ed invita la cittadinanza a donare cliccando il link di Gofundme.