Donati oltre 3mila euro per dispositivi di protezione grazie a raccolta fondi di Aeliante

Oltre 3mila euro per l’ospedale San Luca grazie alla raccolta fondi dell’associazione Aeliante. A renderlo noto con soddisfazione è proprio il gruppo: “Sono stati raccolti 3085 euro – scrivono – Attraverso l’ortopedia Michelotti siamo riusciti ad acquistare 350 mascherine Ffp2, 110 tute in tivek e 30 visiere, la cui consegna dovrebbe essere completata entro la fine della prossima settimana”.

“L’associazione Aeliante – scrivono – ringrazia tutti gli amici che ci hanno aiutato in questa raccolta anche a nome del dottor Claudio Pollastrini (Reparto terapia intensiva e subintensiva) e del dottor Marco Farné (direttore cure primarie), che ci hanno dato indicazioni circa le necessità. Speriamo che le nostre strutture ospedaliere ottengano per il futuro forniture costanti dei dispositivi di protezione indispensabili per medici, infermieri e tutto il personale sanitario. Nel salutarvi, vorremmo esprimere il nostro dolore e la nostra vicinanza a chi in questo drammatico periodo ha perso un familiare o un conoscente”.