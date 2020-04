Giornata mondiale dell’autismo, Isi Machiavelli aderisce alle iniziative

L’Isi Machiavelli in occasione della Giornata mondiale dell’autismo che si celebra oggi (2 aprile) richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone affette dallo spettro autistico.

Per tale ragione, accoglie l’iniziativa lanciata dal Coordinamento nazionale docenti diritti umani nelle scuole italiane per illuminare le coscienze anche a distanza e invita i docenti a collocare sulla copertina di Classroom lo sfondo azzurro con cuore blu scelto per celebrare la ricorrenza.

Inoltre, lancia l’hashtag #Siamotuttiunici che consiste nella condivisione su Classroom di un collage di foto che creeranno gli studenti, fornendo ognuno di essi un’idea, uno spunto, un’immagine, ricollegandosi, ovviamente, al contenuto dell’hashtag.

Lo scopo dell’iniziativa è far maturare nei ragazzi la consapevolezza che la diversità è ricchezza e unicità.