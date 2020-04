Emergenza sanitaria, l’associazione Parco di Sant’Anna lancia una raccolta fondi

Anche l’associazione Parco di Sant’Anna ha aperto una raccolta fondi a favore del reparto rianimazione e terapia sub-intensiva dell’ospedale San Luca. Il direttivo ha già destinato la cifra di 500 euro alla struttura sanitaria, alla quale andranno ad aggiungersi i contributi dei soci e di chiunque volesse partecipare con una donazione.

“Care amiche, cari amici dell’associazione, in questa situazione difficile che ha colpito le abitudini, la sicurezza economica e purtroppo la vita di molti nostri concittadini, l’associazione Parco di Sant’Anna Onlus ritiene doveroso fare qualcosa – ha detto il presidente Roberto Spinelli – Il direttivo ha stabilito di devolvere al reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Luca la somma 500 euro a cui si aggiungeranno contributi personali di soci e amici. Un atto simbolico ma anche concreto, per trasmettere tutto il nostro sostegno a chi si prende cura della nostra salute. Sappiamo che la solidarietà dei lucchesi è grande e molti di voi avranno già donato, ma nel caso in cui qualcuno volesse contribuire anche a questa raccolta, ecco come procedere”.

L’Iban per donare con bonifico bancario è IT06M0503413704000000001280, intestato all’associazione Parco S. Anna al banco popolare soc. coop ag. 2 Lucca. Nella causale indicare: Donazione per San Luca. Per donare con PayPal è possibile accedere alla raccolta fondi aprendo il link.

Il totale delle donazioni sarà versato dall’associazione al reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Luca per l’acquisto di materiali medici, per i quali vi è costante e urgente necessità di approvvigionamento. Il termine ultimo per aderire alla raccolta è fissato a mercoledì prossimo (8 aprile).