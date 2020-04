Emergenza economica, dilagano i gesti di solidarietà

Emergenza coronavirus, la solidarietà dilaga. Non solo i negozi hanno iniziato a gestire collette alimentari autogestite, con buste o cassette lasciate all’entrata degli esercizi per donare o prendere a seconda delle necessità.

Anche alcuni privati hanno deciso, in autonomia, di proporre lo stesso meccanismo. È per esempio il caso segnalato dal consigliere comunale di Sinistra con Tambellini, Daniele Bianucci. In una via del centro qualcuno, appeso al cancello di una marginetta, ha appeso una busta della spesa con su scritto: Se puoi lascia, se hai bisogno prendi!.

Un bellissimo gesto che, sicuramente, sarà emulato da tante altre persone sul territorio.