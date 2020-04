Asl, prorogata al 15 giugno la validità degli attestati di esenzione per patologia

Prorogata fino al 15 giugno la validità degli attestati di esenzione per patologia. Lo ricorda la Regione Toscana ai sensi dell’articolo 103 del decreto ‘Cura Italia’. Tutti i certificati, attestati e permessi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Rientrano tra queste tipologie anche gli attestati di esenzione per patologia, i permessi di soggiorno e i tesserini Stp (Straniero temporaneamente presente) e Eni (Europeo non iscritto). Inoltre la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero il 17 marzo) è prorogata al 31 agosto 2020.