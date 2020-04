Coronavirus, vanno avanti i servizi del SerD di Lucca

Vanno avanti le attività del Ser.D di Lucca secondo le modalità modificate con l’inizio dell’emergenza covid19. Nell’orario di apertura al pubblico, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13,30 è stato previsto un accesso privilegiato per le informazioni e le consulenze telefoniche ai numeri 0583 449840 e 0583 449807.

Sono comunque garantiti su valutazione da parte degli operatori: le visite mediche urgenti; i colloqui psicologici, sociali, educativi urgenti; la somministrazione dei farmaci sia al servizio che a domicilio; prelievi urinari tossicologici e le consulenze e colloqui telefonici su appuntamento col personale medico, sociale, psicologico ed educativo per il sostegno a distanza. Nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle 13,30 alle 18 sono garantiti i colloqui psicologici, sociali ed educativi e consulenze informative prevalentemente con modalità telefonica.

E’ stata inoltre strutturata una modalità di trattamento specifico a favore dei cittadini affetti da disturbo da gioco d’azzardo che va ad implementare gli interventi già in atto. Il progetto denominato Effetto covid-19 sul gioco d’azzardo patologico: strumenti per gestire lo stress prevede l’utilizzo di tecniche specifiche con l’ausilio di mezzi informatici. Questo progetto concorre a garantire la continuità assistenziale al paziente e allo stesso tempo fornisce tecniche efficaci per gestire lo stress connesso all’attuale emergenza e alle problematiche gioco correlate.