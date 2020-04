‘L’arte di aiutare’, artisti lucchesi al fianco della Croce Verde

“L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo”: attribuita al famoso autore di tragedie Sofocle, la frase acquista un nuovo valore, in questo periodo di emergenza sanitaria, grazie all’iniziativa L’arte di aiutare, con gli artisti della nostra città che, dopo la Croce Rossa, scendono in campo per aiutare anche la Croce verde Pa di Lucca.

L’associazione Arte in Lucca metterà infatti a disposizione della Croce verde numerose opere, frutto della creatività dei suoi soci: pitture, fotografie, produzioni in ceramica, disegni in carboncino saranno disponibili per tutti gli interessati, dietro il versamento di una donazione. Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e materiale sanitario, per garantire la sicurezza dei volontari in questa battaglia contro Covid-19.

“Ringrazio di cuore tutti gli artisti di Arte in Lucca per la vicinanza e l’impegno, in un momento che richiede l’aiuto di tutti – commenta Elisa Ricci, presidente della Croce verde di Lucca – arte e solidarietà possono e devono camminare assieme, come ci ha mostrato Antonio Possenti, apprezzato pittore lucchese e socio della Croce verde. Tante volte sentiamo dire che la bellezza ci salverà: ora più che mai, arte e bellezza ci daranno una mano a superare questa emergenza”.

Chiunque sia interessato a visionare le opere, potrà farlo andando sulla pagina www.croceverdelucca.it/l-arte-di-aiutare, dove saranno riportate anche le modalità per effettuare la donazione e ricevere la creazione desiderata.