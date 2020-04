Neogenitori, ripartono online i corsi di accompagnamento alla nascita

Dopo un periodo di riorganizzazione dovuto all’emergenza a partire da questo mese ripartiranno a Lucca in forma telematica i corsi di accompagnamento alla nascita frutto di una collaborazione tra consultorio e ospedale. Saranno presenti in questo ambito molti professionisti che sono legati al percorso nascita, che inizia in consultorio, prosegue in ospedale e va a chiudersi di nuovo nel consultorio, passando dalla consegna del libretto di gravidanza al parto, fino al puerperio.

I neo-genitori saranno così accompagnati nel percorso in un’ottica di continuità clinic -assistenziale, con tutti i professionisti che lavorano in team e in piena condivisione. I corsi di accompagnamento alla nascita online sono multiprofessionali proprio per trattare tutte le tematiche che intervengono. Saranno infatti presenti: l’ostetrica, la ginecologa, la psicologa, il pediatra ospedaliero, il pediatra di famiglia, l’igienista dentale e l’esperto in sicurezza stradale. Interverranno anche il direttore della struttura di ginecologia e ostetricia di Lucca Gianluca Bracco e la coordinatrice delle ostetriche Maria Paola Belluomini, che realizzerà un focus sulle tecniche corporee per il rilassamento come lo yoga in gravidanza.

“Non sarà la stessa esperienza di qualche mese fa, questo è sicuro, ma le future madri e i futuri padri potranno beneficiare della presenza e della vicinanza dei professionisti direttamente a casa propria – spiegano -. In un primo momento sarà possibile per le donne interessate essere inserite in una chat per la trasmissione di brevi video e informazioni sulle tematiche trattate. Successivamente sarà attivata una modalità di comunicazione virtuale attraverso delle vere e proprie videoconferenze, in modo da favorire sia la condivisione che lo scambio”. Per partecipare ai Can online è possibile telefonare al numero dell’accoglienza del consultorio al numero 0583 449512.