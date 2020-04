Virus, Croce Verde di Lucca sanifica mezzi delle forze dell’ordine

Sanificazione delle ambulanze…ma anche dei mezzi in dotazione alle forze dell’ordine. E’ tanto il lavoro dei volontari della Croce verde di Lucca impegnati nell’emergenza Covid.

In questi giorni, nei locali della sede centrale dell’associazione, sono stati sanificati, attraverso strumentazioni ad hoc, i mezzi di polizia municipale, Carabinieri e Questura di Lucca.

Tale attività – come spiega l’associazione – rientra nelle funzioni della Pubblica assistenza, che mette a disposizione delle istituzioni i suoi mezzi per un solo scopo: quello di contrastare l’emergenza Covid-19, collaborando con le realtà del territorio per assicurare alla cittadinanza elevati standard di sicurezza, durante lo svolgimento delle diverse mansioni.