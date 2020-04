Covid19, supporto telefonico con la Cri di Lucca

Ti senti solo? Avresti bisogno di chiacchierare un po’ con qualcuno? La Croce Rossa di Lucca ha il servizio adatto a te: al via Incontriamoci al telefono, l’iniziativa che per due volte alla settimana, a partire da mercoledì 29 aprile, farà compagnia ad anziani e persone sole in questo difficile momento di distanziamento sociale imposto dall’emergenza sanitaria.

È semplice: basta contattare il numero 3929742961 e i volontari dell’associazione, dall’altra parte della cornetta, saranno pronti a farvi compagnia. Una semplice chiacchierata, come tra vecchi amici, con l’obiettivo di dare un po’ di sollievo a chi non ha nessuno, nemmeno per fare due parole.

“Non si tratta di un servizio di supporto psicologico ma di un semplice, seppur importantissimo, momento di ascolto – spiegano i referenti del servizio della Croce Rossa –. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva mediante una vicinanza telefonica alla popolazione che in questo difficile momento sta vivendo in totale solitudine”.

Il servizio Incontriamoci al telefono sarà attivo ogni lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle 19.

Si ricorda che tra le attività della Croce Rossa nate per fronteggiare l’emergenza sanitaria, è attivo anche il servizio di spesa e farmaci a domicilio rivolto ad anziani, persone fragili, immunodepressi e per chiunque abbia necessità.