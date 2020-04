Gruppo cinofilo lucchese dona 500 tute alla rianimazione del San Luca

Il gruppo cinofilo lucchese con estrema riconoscenza per l’impegno profuso da parte di tutti gli operatori sanitari ha donato all’ospedale San Luca di Lucca 500 tute in tyvec per il reparto rianimazione. La consegna è avvenuta oggi (27 aprile) alla presenza della dottoressa Francesca Pacini, economa, e del dottor Sergio Ardis.