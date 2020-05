C’è la storia degli abitanti dell’astuccio, inventata e raccontata da Simone ma anche illustrata “in diretta” da Luca. Michele nella sezione dedicata alla natura spiega in un docufilm ai bambini cosa sono tardigradi. C’è poi l’angolo del libro dove Patricia consiglia la lettura di Un’idea di Hervé Tullet. Sono questi i primi appuntamenti della Rubrica per bambini curiosi e in movimento che il centro estivo Boom! Apprendimenti di gruppo e Avventurose esplorazioni, della cooperativa Odissea, propone ai bambini e alle famiglie.

La rubrica ha preso il via su Facebook questa settimana, per far sentire alle famiglie la vicinanza degli educatori della cooperativa, aderente a Co&So, in attesa di poter annunciare come e quando potranno riprendere le attività estive.

“Noi siamo pronti a replicare l’esperienza dello scorso anno – spiega Patricia Barsi, del gruppo educativo del centro estivo Boom! – quando grazie alla disponibilità dei dirigenti scolastici degli istituti comprensivi Micheloni e Piaggia, abbiamo potuto presentare alle famiglie un calendario ricco di appuntamenti con ospiti provenienti dalle associazioni del territorio che hanno introdotto i bambini alla musica come alla danza e al teatro, ma anche ai laboratori artigianali dell’impresa sociale Terra di Tutti”.

Il legame tra Odissea e Terra di Tutti è testimoniato anche nella rubrica su Facebook dove tra le altre cose vengono proposti modi per personalizzare le mascherine per i bambini. “Abbiamo deciso di riempire questa rubrica con materiali di qualità ideati dai nostri educatori, che non hanno perso il loro entusiasmo e che sono pronti a riprendere le attività estive, una volta che le istituzioni ci avranno dato le indicazioni che servono ad affrontare questo periodo post-emergenza coronavirus. Ci rivolgiamo ai bambini che sono stati costretti a restare in casa e lontani dai loro amici per tanti giorni, ma che ora piano piano potranno tornare a esercitare la loro curiosità e la loro energia in movimento”.

Qui per maggiori info.