Libri e materiali didattici, al via il bando per gli incentivi economici

Un bando per ottenere incentivi economici per l’acquisto di libri, servizi e materiali didattici. E’ questa l’iniziativa promossa dal Comune di Lucca per garantire la continuità delle misure a supporto di famiglie nell’ambito della scuola e l’istruzione. Le domande per il Pacchetto scuola per l’anno scolastico 2020/2021 si apriranno giovedì (14 maggio) e sarà possibile inviare le richieste fino al 19 giugno.

Il contributo potrà essere richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente l’alunno o l’alunna se minorenne o direttamente dagli studenti se maggiorenni. I requisiti per poter accedere al contributo sono: l’iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021 a scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) statali e paritarie e degli enti locali o l’iscrizione a percorsi di istruzione e formazione professionale in una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata. Necessaria è anche la residenza nel Comune di Lucca. La domanda per ottenere il contributo deve essere infatti presentata al Comune dove l’alunno risiede e non dove è situata la scuola. Gli studenti non devono avere più di 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età) alla data di presentazione della domanda. Tuttavia il requisito relativo all’età non si applica ai soggetti con disabilità, con handicap riconosciuto o con invalidità non inferiore al 66 per cento. L’ultimo requisito riguarda invece il reddito. L’Isee in corso di validità non deve essere superiore a 15 mila 748,78 euro.

La domanda di ammissione al bando, presentata da un genitore o tutore o direttamente dagli studenti se maggiorenni, dovrà essere compilata online, collegandosi al sito del Comune di Lucca e seguendo le indicazioni nell’area tematica dal 14 maggio al 19 giugno 2020. Gli utenti che hanno già presentato domanda, a qualsiasi titolo, sul sito web del Comune di Lucca sopra indicato, negli anni scolastici precedenti, per accedere al portale potranno utilizzare le credenziali già in loro possesso. Gli utenti che, invece, accederanno per la prima volta ai servizi in parola dovranno seguire le modalità indicate nel “Manuale iscrizioni e domande online per la pubblica istruzione”, consultabile nella sezione “Documenti” del portale dedicato. Non è ammessa la consegna a mano della domanda, né l’invio tramite fax, e- mail, pec e/o posta.