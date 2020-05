Misericordia di Lucca, 320 trasporti di casi covid e raffica di attività

La Misericordia di Lucca da 480 anni non ha mai interrotto il suo servizio per la comunità. Neanche durante l’emergenza Coronavirus.

Infatti, grazie alla dedizione del suo personale – e ai tanti cittadini che hanno raccolto l’invito a diventare volontari – ha anzi incrementato notevolmente le proprie attività assistenziali. Ecco alcuni numeri: 2 nuove ambulanze attrezzate per emergenze covid-19 sono state ulteriormente messe a disposizione della Asl; 50 operatori in servizio ogni giorno; 320 trasporti in emergenza per casi covid-19; 3.200 trasporti socio-sanitari espletati nel primo quadrimestre.

Importante è stato anche il lavoro svolto dai volontari per effettuare gli oltre 100 servizi di consegna domiciliare di generi di prima necessità, aiuti alimentari alle persone in difficoltà e richieste di assistenza per il disbrigo di varie pratiche pervenute al numero telefonico di Chiamat@Sociale, il nuovo ed utile servizio attivo da alcuni mesi, al quale tante persone stanno chiedendo assistenza; e non solo anziane ma anche giovani, italiani e stranieri che hanno bisogno, tra le altre cose, anche di sostegno psicologico. Tutte queste richieste sono gestite quotidianamente grazie al supporto di circa 10 volontari e 3 autovetture.

“Ringraziamo sentitamente per le donazioni in denaro ricevute sia da aziende e associazioni tra cui l’associazione Lucchesi nel Mondo – si legge in una nota -, l’Oleificio Rocchi, il negozio Ortofrutta Lucca Centro, la fattoria Sardi, Crowdfounding a cura di Round Table 51 Lucca, oltre a molti privati cittadini che hanno voluto fare la loro parte raccogliendo i nostri appelli“.

E’ attiva anche l’innovativa l’iniziativa Raddoppiamo il tuo aiuto per raccogliere fondi finalizzati a generare azioni di Missione e Misericordia. Ogni donazione versata sull’iban IT 34 W 05034 13705 000000280709 intestato alla Misericordia di Lucca sarà raddoppiata grazie al contributo della Fondazione Spazio+Spadoni.