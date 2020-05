Obi Italia, donazione di mascherine all’Aism Toscana

Giovedì scorso (14 maggio) Obi Italia ha consegnato e donato 500 mascherine chirurgiche al Coordinamento regionale toscano dell’Associazione italiana sclerosi multipla.

La multinazionale tedesca testimonia con questo gesto la vicinanza e la solidarietà verso Aism, ma soprattutto verso le persone coinvolte nella sclerosi multipla, che vivono in Toscana.

In Toscana sono oltre 7300 le persone con sclerosi multipla, che durante questa emergenza sanitaria si sono ritrovate in una situazione di maggiore incertezza, solitudine e scarsità di servizi, nonché in una situazione di pericolo per la loro salute.

Le mascherine saranno destinate a volontari, dipendenti e operatori, che in questi mesi non hanno mai smesso di essere al fianco delle persone con sclerosi multipla, garantendo attività di supporto psicologico a distanza, ritiro e consegna farmaci a domicilio attività di benessere e continuità alla relazione continuativa. Le stesse, per eventuali necessità, saranno garantite anche alle persone con sclerosi multipla.

Cos’è la sclerosi multipla

Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi più malattie del sistema nervoso centrale. Il 50 per cento delle persone con sclerosi multipla è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono 125mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3400 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca.

Chi è Aism

L’Aism, insieme alla sua Fondazione (Fism) è l’unica organizzazione nel nostro paese che da 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con sclerosi multipla promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.

Sono 15 le sedi Aism territoriali presenti in Toscana.