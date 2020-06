Associazione Aeliante, oltre 3mila euro di materiale sanitario per il San Luca

Oltre 3mila euro raccolti dall’associazione Aeliante per il sostegno al servizio sanitario.

La cifra ottenuta per l’acquisto di materiale sanitario da destinare all’ospedale San Luca per l’emergenza Covid è precisamente di 3085 euro con cui, su indicazioni dei medici, si è provveduto all’acquisto di 350 mascherine Ffp2,

4 pulsossimetri per la misurazione dell’ossigeno nel sangue, 22 tute in tyvek, 30 visiere di protezione, 10 visiere con caschetto, 6mila guanti in lattice.

“Siamo in attesa di sapere – dicono dall’associazione – per le prossime esigenze e necessità la destinazione della cifra rimanente di 696 euro. Inoltre in questo periodo di emergenza alcune aderenti hanno deciso di mettere a disposizione parte del loro tempo per provvedere alla distribuzione di pacchi alimentari in collaborazione con la Caritas“.