Dall’associazione 50 & Più 4mila euro per la Caritas diocesana

Nei giorni scorsi il consiglio direttivo di 50 & Più Associazione provincia di Lucca, presieduto da Antonio Fanucchi, ha deciso all’unanimità di destinare alla Caritas Diocesana di Lucca una somma pari a 4mila euro, con la precisa indicazione che tale somma venga a sua volta destinata ad aiuti per persone anziane che si trovino in difficoltà economiche,

Una decisione, quella dell’associazione che fa parte del sistema Confcommercio, scaturita a seguito dell’emergenza coronavirus: “Come ogni anno – spiega il presidente Fanucchi – avevamo stanziato una serie di fondi da utilizzare per le attività culturali e ricreative per i nostri associati. L’arrivo del lockdown ha chiaramente portato all’annullamento di tutti gli appuntamenti previsti nei mesi primaverili e ci ha fatto risparmiare una somma pari a 4mila euro. A quel punto il nostro consiglio direttivo ha deciso di devolverla alla Caritas, affinché venisse impiegata per aiuti economici per le persone anziane che necessitino di sostegno per la spesa alimentare o l’acquisto di medicinali. Un piccolo gesto, ma che auspichiamo possa essere di aiuto per diverse persone”.