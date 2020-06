Agevolazioni per mense e trasporti scolastici, via alle domande

A partire da giovedì (25 giugno) potranno essere presentate le domande per le agevolazioni tariffarie per la mensa scolastica (nido, scuola infanzia e scuola primaria) e per il trasporto scolastico (scuola infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) per l’anno scolastico 2020-2021.

Le agevolazioni per la mensa scolastica possono essere presentate da tutti coloro che hanno un Isee compreso tra 0 euro e 21.500 euro. Prevista l’esenzione per chi ha un Isee inferiore a 6.195 euro e la tariffa di 1 euro per coloro che hanno un Isee compreso tra 6.195,01 euro e 7.500 euro. La tariffa per coloro che hanno un Isee compreso tra 7.500,01 euro e 21.500 euro cresce in maniera proporzionale tra 2.25 euro e 4 euro. Tariffa intera pari a 4 euro per chi ha un Isee superiore a 21.500 euro. Sono previsti sconti del 10% per il secondo figlio iscritto alla mensa , del 50% per il terzo figlio, del 75 % per il quarto figlio e l’ esenzione per il quinto.

Per il trasporto scolastico delle scuole dell’infanzia e primarie è prevista l’esenzione totale per chi possiede un Isee inferiore a 6.195,01 euro e una riduzione del 50% per chi possiede un Isee tra 6.195,01 e 7.500,00 euro. Per chi possiede un Isee superiore a 7.500 euro la tariffa è intera. Sono previste agevolazioni per le famiglie numerose, ovvero con 3 o più figli a carico, anche in età non scolare, con un Isee inferiore a 16.000 euro.

Il servizio di trasporto per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) è organizzato sulle linee di trasporto pubblico locale pertanto ogni richiesta di informazioni e attivazione del servizio dovrà essere rivolta all’azienda Ctt Nord-Vaibus. Sono previste riduzioni o esenzioni dal pagamento della tariffa in base al reddito certificato sulla base dell’Isee per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Prevista l’esenzione totale per un Isee inferiore a 6.200 euro, una riduzione del 50% per coloro che hanno un Isee compreso tra 6.200,01 e 7.500,00 euro e tariffa piena con Isee superiore a 7.500,00. Sono previste agevolazioni anche per le famiglie numerose, ovvero con 3 o più figli a carico, anche in età non scolare, con un Isee inferiore a 16.000 euro.

Le domande vanno presentate entro il prossimo 14 agosto tramite posta certificata (pg.comnune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it), portale Apaci, raccomandata con ricevuta di ritorno o presso l’Urp solo su appuntamento telefonando al numero 0583 428718, utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal sito internet del Comune nella sezione ‘Scuola e educazione’ (clicca qui).