Anmic Lucca, ripartono su appuntamento i servizi essenziali

I servizi erogati da Anmic e la sede dell’associazione restano accessibili al pubblico su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Le commissioni per l’accertamento dell’invalidità e per l’assegnazione dell’indennità di accompagnamento, hanno infatti ripreso a funzionare e i medici dell’associazione sono a disposizione, sempre su prenotazione.

Nel corso del congresso nazionale dell’Anmic, che si è tenuto a Roma nei mesi scorsi e al quale hanno partecipato i delegati lucchesi, è stata ribadita la volontà di rilanciare l’associazione e ribadito il rapporto con il patronato Sias e Caf Mcl. Al patronato è quindi possibile ottenere informazioni e avviare pratiche riguardanti il reddito di cittadinanza, le domande di invalidità civile, il modello 730, le dichiarazioni Imu, l’Isee, la gestione di colf e badanti. La sede provinciale dell’Anmic si trova in via Galli Tassi 69. Qui è possibile avere anche la consulenza gratuita con i medici dell’associazione per poter inoltrare le richieste di riconoscimento dell’invalidità civile, dell’indennità di accompagnamento e la consulenza legale per le questioni relative alla disabilità.

“E’ attraverso l’erogazione dei servizi essenziali in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo – ha spiegato il consiglio provinciale -, che l‘Anmic intende rilanciare la sua presenza sul territorio, per venire incontro alle fasce più deboli della popolazione”.