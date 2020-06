Stamani mattina (23 giugno) Michele Sarti Magi ha personalmente consegnato all’ospedale San Luca di Lucca gli ultimi Dpi acquistati con i soldi della raccolta fondi creata a marzo per l’emergenza coronavirus.

“Ho donato – spiega – 400 litri di disinfettante, 19mila guanti in lattice, 870 mascherine Ffp2, 40 flaconi di disinfettante per ambienti e 10 litri di alcool 98%. Il costo totale di questi ultimi dispositivi di protezione individuale è di 7960 euro. Sono rimasti 37.54 euro, che ho versato, attraverso bonifico bancario, sul conto della Usl. Attualmente, quindi, ho speso tutti i soldi della raccolta fondi, fino al centesimo. Tutte le fatture e le documentazioni, utili a garantire la veridicità di quanto fatto, le trovate su tutti i miei profili social o direttamente su GoFundMe”.

“Sono molto soddisfatto – commenta – e non smetterò mai di ringraziare le centinaia di persone che hanno partecipato. È solo grazie a tutti loro che ho potuto acquistare tante cose così. Abbiamo fatto un meraviglioso gesto per la nostra città e per il nostro ospedale. Ci tengo a ringraziare anche la Prato Carta Srl per l’impegno e la serietà che ha dimostrato nel vendermi i Dpi, Marco Vannucchi per l’aiuto iniziale sull’utilizzo della piattaforma, e la stampa lucchese che costantemente mi ha aiutato a tenere aggiornati tutti. Ho deciso di mantenere la linea della trasparenza massima, proprio per evitare qualsiasi dubbio o malinteso. Chi polemizza accusandomi di fare pubblicità, sbaglia, sbaglia molto. Ringrazio, con tutto il cuore, il personale medico e tecnico dell’ospedale San Luca di Lucca, che ha partecipato in prima linea alla lotta contro il Covid. Loro, sono i nostri veri eroi”.