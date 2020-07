Conosci qualcuno che vive in strada ed ha bisogno di aiuto? La Croce Rossa è pronta ad aiutarvi: dopo mesi di stop causati dall’emergenza sanitaria, i volontari dell’Unità di strada del comitato di Lucca sono infatti ripartiti – muniti di viveri di conforto e tanti sorrisi – per donare supporto fisico e sostegno morale​ ​a chi non ha fissa dimora e vive in condizioni di marginalità.

Un servizio portato avanti da tempo e con affetto dai volontari che purtroppo, anche a causa della crisi economica, negli anni hanno visto un netto aumento delle persone in difficoltà. Fenomeno che, vista la recente sospensione delle attività lavorative, purtroppo potrebbe aggravarsi ulteriormente.

Foto 2 di 2



Il servizio in strada, durante il periodo di lockdown, è stato sostituito – grazie all’intervento del Comune di Lucca e all’aiuto di altre associazioni della città – con il supporto al dormitorio e al centro diurno allestiti negli spazi del Foro Boario, luogo in cui le persone hanno potuto trascorrere la giornata in totale sicurezza e nell’assoluto rispetto delle norme igieniche e precauzionali previste per contenere la diffusione del contagio da Covid-19.

Il servizio di Unità di strada verrà svolto ogni martedì e venerdì dalle 21 alle 23. Al fine di rispondere nella maniera più completa possibile ai bisogni di chi vive in strada, i volontari hanno messo a disposizione un indirizzo email (uds@crilucca.it) dove i cittadini possono inviare segnalazioni qualora venissero a conoscenza di situazioni critiche.

Per informazioni e segnalazioni contattare anche il numero del centralino (fino alle 20) 0583.341216.