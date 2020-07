Servizio civile, presentate le otto giovani ‘guide sanitarie’ della Asl

Sono otto i giovani selezionati dall’azienda Usl Toscana nord ovest per il progetto di servizio civile presentato per il territorio di Lucca dal titolo Guide nel dedalo – La persona prima di tutto. I ragazzi e le ragazze saranno ripartiti tra la Cittadella della salute di Campo di Marte e l’ospedale San Luca.

“I volontari – spiega la responsabile aziendale del servizio civile Rossana Guerrini – debitamente informati, hanno iniziato il percorso formativo che gli consentirà, per i prossimi 12 mesi di essere attori veri e propri del nostro sistema sanitario con occupazioni prevalenti nell’ambito dell’accoglienza e dell’accompagnamento all’utenza, soprattutto per le categorie fragili come anziani o disabili, facilitando la fruizione dei molteplici percorsi. Diventeranno delle vere e proprie ‘guide sanitarie’ che sapranno condurre gli utenti nei percorsi, talvolta complessi, delle prestazioni offerte all’interno delle strutture aziendali. A loro, inoltre, anche il compito di promuovere le tante possibilità offerte dalla ‘smart sanità’ ovvero quei servizi fruibili comodamente da casa tramite computer o app sugli smartphone facilitando la vita ai cittadini e alleggerendo la pressione sugli sportelli in questa fase fortemente condizionata delle norme anti Covid”.

Il servizio civile regionale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’ utilità sociale nei servizi resi, anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile. Ha una durata complessiva di 12 mesi durante la quale i giovani sono retribuiti con un assegno mensile pari a 440 euro. I progetti presenti dall’Azienda Usl Toscana nord ovest prevedono un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica. Nel dettaglio le otto ‘guide nel dedalo’ saranno Valentina Bengasi, Stela Dajce, Michela Marlia e Lorenzo Pellegrini a Campo di Marte e Chiara Balducci, Francesca Di Stefano, Chiara Della Bartola e Marta Di Bello al San Luca.