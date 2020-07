Ambito turistico, un laboratorio partecipativo per gli operatori della Piana

Un laboratorio partecipativo per gli operatori turistici. L’appuntamento è in programma per domani (21 luglio) dalle 15 alle 17 sulla piattaforma web Living Lab dell’ambito turistico Piana di Lucca. L’incontro è rivolto a operatori e amministratori dell’ambito che si occupano di turismo.

I lavori saranno coordinati da Alessandro Torelli del Centro studi turistici di Firenze con l’obiettivo finale di programmare l’offerta turistica attraverso l’apporto di tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati. L’evento è infatti finalizzato alla definizione di un progetto di Destination management plan 2020-2025 redatto dalle amministrazioni comunali dell’Ambito turistico Piana di Lucca, in collaborazione con la Consulta ed il Cst di Firenze. Gli operatori interessati possono rivolgersi ai numeri 0583 442653 e 0583 442593 o agli indirizzi email sattanasio@comune.lucca.it e morottil@comune.lucca.it.

