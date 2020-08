Scuola in natura, a Sant’Alessio via al progetto ‘Outdoor education’

Apre a Sant’Alessio, per i bambini dai 2 ai 5 anni, la Scuola in natura. Nella scuola dell’infanzia parrocchiale Mater boni consilii, in collaborazione con la cooperativa Don Aldo Mei, prende infatti il via un progetto basato sulla Outdoor education, ovvero pratiche educative caratterizzate dall’assumere l’ambiente esterno come ambiente educativo e favorire così lo sviluppo di una molteplicità di apprendimenti per via spontanea.

Si impara immersi nel verde e circondati da diversi ambienti naturali dove gli spazi adibiti alle attività sono predisposti in zone destrutturate e strutturate con materiali naturali e dove i bambini attraverso la scoperta, l’esperienza e il gioco spontaneo, maturano apprendimenti significativi per raggiungere le competenze necessarie ad un adeguato inserimento nella scuola primaria.

“Le scuole dell’infanzia sul territorio, gestite dalla cooperativa Don Aldo Mei – spiega don Alberto Brugioni – sono caratterizzate dall’orientamento pedagogico della outdoor e le proposte didattiche sono progettate da personale qualificato e formato con corsi specifici. Il nuovo modello di apprendimento proposto nella scuola dell’infanzia Mater boni consilii, vuole continuare l’operato di una realtà cattolica che esiste da più di novanta anni e portare avanti i valori e i principi che sono alla base di una completa crescita di ogni bambino”.