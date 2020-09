L’Italia tra i paesi fanalino di coda in Europa nell’educazione online

Nei prossimi giorni assisteremo molto probabilmente alla riapertura delle scuola dopo l’esperienza dell’insegnamento a distanza che ha segnato studenti e docenti. D’altronde non eravamo adeguatamente preparati a questo stile di apprendimento.

Infatti solo il 72.5% degli studenti poteva usufruire di un computer a casa e di una connessione internet stabile.

In generale, anche gli investimenti pubblici sulla istruzione sono nettamente diminuiti nel corso degli ultimi anni portandoci al terzultimo posto in Europa per spesa per studente singolo con solo il 24.3% del PIL destinato alla scuola.

Questi sono solo alcuni dati pubblici ma Preply , la piattaforma dedicata all’apprendimento digitale, ha diffuso i dati del suo studio che esamina l’esistenza di condizioni basilari per e-learning e l’educazione digitale in 30 paesi a livello globale.

L’analisi di Preply sul mercato dell’apprendimento online

Lo studio ha preso in esame diversi fattori che vanno ad analizzare la competitività di un mercato all’interno per quanto riguarda l’e-learning. Ad esempio si è considerato lo stato dell’infrastruttura digitale, il numero di percorsi formativi a disposizione e la retribuzione media dei tutor presenti.

“Siamo convinti che l’e-learning abbia un grande potenziale per migliorare le opportunità educative a livello globale,” ha detto Kirill Bigai, CEO di Preply. “La pandemia da Coronavirus ha fatto emergere come le opportunità di insegnamento a livello digitale siano ancora mal distribuite. Ma ci sono discrete opportunità per cominciare a investire nelle infrastrutture digitali necessarie per la conversione verso l’apprendimento online. Questo è lo scopo dello studio: scoprire in che misura gli studenti hanno accesso a quegli strumenti e quelle risorse digitali adeguate allo scopo.”

Il risultato finale è una graduatoria nella quale ci poniamo solo al 22esimo posto. La velocità media di internet a livello nazionale ci ha rallentato rispetto la media. Infatti con 60 Mbit al secondo paesi come Francia, Spagna e Ungheria ci doppiano. Tuttavia per quanto riguarda la retribuzione dei tutor siamo nella media con 17 euro l’ora contro gli 11 euro all’ora spagnoli e i 29 danesi, più o meno in linea con paesi come Olanda e Svezia. Se siete curiosi di scoprirne di più, cliccando qua troverete tutti i dati e fonti .

Posizione Nazione Accesso al computer Internet a banda larga Tutoring – retribuzione oraria Punteggio 1 Norvegia 94.9% 127.2 Mbit/s 22.52 € 100.0 2 Danimarca 93.1% 141.7 Mbit/s 29.39 € 994 3 Svizzera 90.3% 155.9 Mbit/s 29.13 € 95.4 4 Lussemburgo 95.4% 114.3 Mbit/s 25.00 € 94.4 5 Olanda 97.6% 112.8 Mbit/s 18.00 € 84.8 6 Svezia 92.8% 141.7 Mbit/s 16.89 € 79.0 7 Austria 85.4% 56.5 Mbit/s 20.00 € 75.8 8 Nuova Zelanda 80.0% 114.8 Mbit/s 16.77 € 73.8 9 Finlandia 93.5% 91.9 Mbit/s 19.00 € 71.0 10 Australia 82.4% 45.9 Mbit/s 18.23 € 67.7 … 22 Italia 72.5% 60.0 Mbit/s 17.00 € 41.0

All'interno di questo contesto, Preply può rappresentare una valida soluzione per chi intende apprendere una lingua straniera online. Dal 2013 la piattaforma ha facilitato l'incontro tra studenti e 15.000 tutor per un totale di ben oltre 2 milioni di lezioni erogate.