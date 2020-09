Sono entrate ormai nelle nostre abitudini quotidiane. Indispensabili, da tenere sempre a portata di mano, in tasca, in borsa o nello zaino: sono le mascherine. Per i bambini, ma anche per gli adulti, nei punti vendita Unicoop Firenze da metà luglio si trovano quelle che sostengono il Meyer. Fatte in Toscana, sono vendute esclusivamente nei negozi Coop.Fi. Sono solidali perché per ogni pezzo acquistato un euro viene devoluto alla Fondazione Meyer, con cui Unicoop Firenze collabora costantemente da tre anni.

Dal loro debutto al primo settembre, ne sono giù state vendute oltre 25.000 per un totale di oltre 25.000 euro destinati all’ospedale pediatrico. Nel dettaglio, soci e clienti ne hanno acquistate più di 17.000 nella taglia adulti e circa 8.000 per bambini.

Prossimamente inoltre, le mascherine saranno disponibili anche allo Shop Solidale della Fondazione Meyer, insieme a tanti altri prodotti e gadget per sostenere le attività dell’ospedale pediatrico. Intanto, Unicoop Firenze ha donato ai piccoli pazienti del Meyer alcune mascherine pediatriche identiche a quelle in vendita nei Coop.Fi.

Le mascherine, con un triplo strato di cotone (due strati interni antibatterici e uno strato esterno antigoccia) sono certificate come dispositivo medico Ce di tipo 1. Lavabili, possono essere riutilizzate fino a 30 volte, così aiutano l’ambiente. Vengono vendute in due misure: la più grande, oltre che dagli adulti, può essere utilizzata anche dagli adolescenti dagli 11 ai 17-18 anni. Si trovano in tessuto effetto jeans, riportano il logo del Meyer e sono disponibili con gli elastici in cinque diversi colori fluo. Il costo è di 5,90 euro ogni mascherina.

Sulle mascherine, l’impegno di Unicoop Firenze per un uso rispettoso dell’ambiente è iniziato con la campagna Non abbandoniamole, presentata a inizio giugno con Legambiente per promuovere il corretto utilizzo e smaltimento dei dispositivi anti-contagio. La cooperativa, oltre ad aver messo in vendita le mascherine monouso seguendo le indicazioni del Governo nel momento critico dell’emergenza Coronavirus, commercializza da alcuni mesi mascherine riutilizzabili, che aiutano l’ambiente. Con l’arrivo delle mascherine pediatriche, che contribuiscono anche a sostenere la Fondazione Meyer, dallo scorso luglio si è ampliato l’assortimento dei dispositivi in vendita nei Coop.Fi. Un assortimento che è stato molto apprezzato da soci e clienti dei Coop.Fi che circa nella metà dei casi hanno deciso di sostituire l’acquisto di mascherine monouso con quelle riutilizzabili, contribuendo così a ridurre la mole di rifiuti prodotti.

“Con le mascherine riutilizzabili, stiamo constatando una grande attenzione da parte dei nostri soci e clienti verso atteggiamenti sostenibili per l’ambiente – fanno sapere da Unicoop Firenze – Hanno riscosso un grande apprezzamento anche le mascherine che sostengono il Meyer, segno che anche nell’emergenza si pensa non solo a comportamenti amici dell’ambiente, ma anche alla solidarietà e alla cura dei più piccoli”.

Le mascherine solidali vendute nei Coop.Fi rientrano nel progetto dell’ospedale pediatrico di mettere il bambino al centro di un disegno di cura globale, garantendo attenzioni sempre maggiori, ancor più necessarie oggi che viviamo una situazione sanitaria inedita, per tutelare la salute dei più piccoli, fanno sapere dalla Fondazione Meyer.