Elezioni, protezione civile in campo per evitare gli assembramenti

La protezione civile comunale in prima fila nei giorni e nelle ore del voto. A ringraziare l’opera incessante dei volontari è l’assessore Francesco Raspini.

“Questo è un anno particolare – spiega – si vota nel bel mezzo di una pandemia e c’è l’esigenza di far sì che l’affluenza ai seggi non sia condizionata dalla paura del contagio. E siccome il diritto di voto è sacro, è dovere delle istituzioni fare il possibile perché i cittadini – soprattutto quelli potenzialmente più a rischio per età o patologie pregresse – possano esercitarlo senza timori”.

“E così – ricorda Raspini – dopo aver distribuito mascherine, portato la spesa alle persone in quarantena e svolto tante altre attività di supporto alle persone in difficoltà, i volontari delle associazioni di protezione civile in questa tornata elettorale presteranno il loro servizio anche in molti seggi, soprattutto quelli con molte sezioni elettorali. Obiettivo: dare una mano a per gestire le file ed evitare assembramenti. Ancora una volta, grazie”.