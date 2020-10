La Fabio Perini dona 8mila mascherine all’Itis Fermi e Giorgi di Lucca

Fabio Perini, storica azienda sul territorio lucchese, ha donato 8mila mascherine compostabili di cui 4mila in fibra di bambù e 4mila in ‘tessuto non tessuto’ all’Itis Fermi Giorgi di Lucca per rendere più sicuro il rientro in aula per alunni e personale scolastico.

Durante il lockdown Fabio Perini ha infatti brevettato un upgrade tecnologico sulle linee di converting che permette di realizzare 10mila mascherine facciali al minuto in ‘tessuto non tessuto’ tra cui un particolare materiale compostabile in fibra di bambù. Queste mascherine monovelo sono utilissime per l’uso quotidiano, collettivo e in comunità come aeroporti, trasporto pubblico, centri commerciali, supermercati, negozi di alimentari e luoghi di lavoro.

“Ringraziamo l’azienda Fabio Perini che da subito ha accolto la nostra richiesta – dichiara il dirigente scolastico – Fornire gratuitamente mascherine alla nostra scuola è stato un atto di solidarietà territoriale importante che va a consolidare la stabile collaborazione tra il nostro polo e l’azienda”.

“Dato lo storico legame che la Fabio Perini ha con il polo, con i laboratori, le lezioni e l’alternanza scuola-lavoro, siamo orgogliosi di aver donato una fornitura di mascherine facciali agli alunni e al personale scolastico – afferma Dario Giannini, customer product innovation manager – L’utilizzo di questo strumento è diventato di uso quotidiano, per questo abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo alla sicurezza scolastica ed è nostra intenzione proseguire con attività di questo tipo”.