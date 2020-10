Lucca In… Famiglia, aperte le iscrizioni al laboratorio partecipato

Continua il percorso Lucca In… Famiglia per la creazione di una rete di supporto delle famiglie che aiuti i genitori a conciliare la vita lavorativa, la cura familiare e il tempo per sé.

Il primo incontro si è svolto il 9 ottobre scorso da remoto e ha fatto conoscere ai partecipanti tante esperienze concrete che si sono sviluppate in varie parti d’Italia. Ora il secondo appuntamento si intitola Verso un patto di comunità per fornire supporto alle famiglie ed è fissato per sabato 24 ottobre alle 10 e sarà in presenza, alla casermetta di San Paolino sulle mura urbane di Lucca.

Si tratta di un laboratorio di progettazione partecipata, per mettere a fuoco i bisogni più stringenti e individuare azioni concrete a favore delle famiglie della Piana di Lucca. Tutto si svolgerà in sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti anti-Covid. Tuttavia per una migliore organizzazione anche dei servizi che saranno offerti è obbligatoria l’iscrizione, totalmente gratuita, 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝟐𝟐 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 a luccainfamiglia2020@gmail.com o al 327.9511586.

Maggiori informazioni su www.percorsiconibambini.it/luccain e sulla pagina Fb @LuccaIn. Questo percorso è promosso dal Comune di Lucca insieme al Progetto Lucca In, Communitas e Soecoforma.