Proseguono in sicurezza i servizi dell’Anmic Lucca per la cittadinanza

Proseguono in sicurezza i servizi dell’Anmic di Lucca rivolti alla cittadinanza. Dopo le nuove restrizioni introdotte dall’ultimo dpcm l’associazione ricorda che l’accesso ai locali rimane possibile su appuntamento.

E’ inoltre possibile inoltrare le domande per il riconoscimento dell’invalidità civile e per l’indennità di accompagnamento, ed è assicurata la consulenza da parte dei medici dell’associazione, così come è possibile ottenere le informazioni relative all’adeguamento delle pensioni, dopo il pronunciamento della Corte costituzionale. E’ inoltre a disposizione l’assistenza del patronato e del Caf per quanto riguarda le pratiche amministrative. Il presidente provinciale riceve con la stessa modalità, per quanto riguarda il lavoro. La sede dell’Anmic è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0583 316068 o scrivere ad anmiclucca@libero.it.