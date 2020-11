Consulenze psicologiche e finanziarie e giornali ai pazienti del San Luca grazie a Telia

L’associazione Telia di Marlia ha riattivato in collaborazione con l’ospedale San Luca di Lucca un servizio gratuito per permettere ai pazienti dei reparti Covid 19 di leggere giornali e riviste.

L’iniziativa è portata avanti con il supporto della direzione ospedaliera: l’associazione finanzia l’acquisto delle pubblicazioni, poi distribuite ai pazienti dal personale sanitario. Poiché i pazienti Covid sono isolati e non ricevono visite la soluzione è stata che Telia acquista i giornali per loro con gli infermieri che consegnano le copie. Gli stessi infermieri raccolgono i desiderata dei pazienti e girano l’elenco all’edicola cartoleria Asterisco interna al San Luca.

L’associazione Telia offre anche servizi gratuiti di consulenza psicologica e finanziaria per i cittadini di Lucca e Piana, in questo momento difficile. Una psicologa ed un promotore finanziario volontari danno telefonicamente sostegno psicologico l’una e informazioni economiche o amministrative l’altra.

A partire dalla prossima settimana, Telia riattiva questi due servizi del tutto gratuiti per la popolazione. Il mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18 sarà disponibile la psicologa e psicoterapeuta Sara Lorenzetti che effettuerà su appuntamento una consulenza psicologica di 30 minuti a distanza via telefono e online. Appuntamento obbligatorio telefonando o inviando mail il mercoledì mattina dalle 10 alle 12 al 339.4761396 o via mail a saralorenzetti.psico@gmail.com.

Il giovedì pomeriggio dalle 17,30 alle 18,30 i cittadini in difficoltà potranno invece chiamare Anna Lisa Cacciapuoti, consulente finanziario per avere informazioni su cosa sta accadendo agli investimenti durante l’emergenza, e per tutte le problematiche legate a questioni bancarie (dubbi e richieste di aiuto su pratiche per la sospensione mutui in caso di calo del reddito, ad esempio). Si può chiamare il giovedì mattina dalle 10 alle 12 per prendere un appuntamento al 347.4424515.

Nei mesi scorsi Télia ha sostenuto anche una cospicua raccolta fondi in favore dell’ospedale San Luca che ha portato a raccogliere circa 18mila euro messi a disposizione della direzione sanitaria per la gestione delle necessità legate alla emergenza sanitaria in corso.

Per contattare la associazione Télia: pagina fb @associazionetelia. Mail: associazionetelia@gmail.com