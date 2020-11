I ragazzi del gruppo di sostegno dell’Itis Fermi realizzano una panchina rossa contro le violenze sulle donne

Domani (27 novembre) alle 13 verrà inaugurata dalla direttrice dell’ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, Donatella Buonriposi, dal dirigente scolastico dell’Itis Fermi Massimo Fontanelli e dalla vicepreside Morena Vannucchi una panchina rossa realizzata dai ragazzi del gruppo di sostegno.

L’iniziativa si inserisce nella settimana contro la violenza di genere e vede la partecipazione degli alunni che attualmente frequentano la scuola in periodo pandemico. La loro sensibilità è anche quella di tutto lo staff dei docenti in merito ad un tema come questo.

I ragazzi hanno prodotto anche un video e alcune confezioni di biscotti realizzati nel laboratorio di cucina e confezionati con un’immagine contro la violenza sulle donne della campagna 2020 dell’Unesco.