Ddl Zan, le associazioni lucchesi incontrano il relatore della legge

Le associazioni lucchesi incontrano Alessandro Zan, relatore del ddl che combatte la violenza e la discriminazione per motivi di orientamento sessuale, identità di genere, misoginia e abilismo. All’incontro parteciperà anche Alessandra Nardini, assessora regionale alle politiche di genere.

L’appuntamento è per lunedì prossimo (7 dicembre), alle 19, su piattaforma zoom. L’incontro, che può contare pure sul patrocinio del Comune di Lucca, è aperto a tutte e tutti: per avere il link per partecipare, è sufficiente inviare una mail a danielebianucci1980@gmail.com.

E sono molte le associazioni del territorio ad essere promotrici di questo appuntamento di approfondimento e confronto: Amnesty International gruppo di Lucca, Aeliante, Unicef comitato provinciale di Lucca, Centro Zerka Moreno, Arci Lucca Versilia, Associazione Nuova Solidarietà Equinozio, Condotta Slow Food Lucca Compitese Orti lucchesi, Centro donna Lucca, Maschile Plurale Lucca, CGIL Lucca, Eart Strike Lucca, Croce Rossa Italiana di Lucca, Coordinamento Donne Spi Cgil, LuccAut, Libera-Presidio di Lucca, Lemaestreignoranti, La Città delle donne, Associazione Amani Nyayo, Associazione Coming out Aps, Casa Alfa, Unione ciechi e ipovedenti, Vengo anch’io.