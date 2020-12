Pioggia di donazioni all’ospedale San Luca da parte della comunità lucchese

Continuano ad arrivare donazioni all’ospedale San Luca da parte della comunità lucchese. In particolare il personale della terapia Iìintensiva, sub intensiva ed emodinamica – tramite tutti i direttori di struttura interessati ed i coordinatori infermieristici Roberto Pasquinelli e Letizia Bianchi – ringrazia il Brico center di Lucca, che ha fatto avere agli operatori la colazione tutte le mattine in reparto, per 30 giorni, con un messaggio d’accompagnamento che esprime solidarietà e gratitudine nei confronti dei sanitari che quotidianamente assistono i pazienti Covid: “La colazione è il pasto più importante della giornata. Per noi voi siete importanti”.

La direttrice sanitaria dell’ospedale di Lucca Michela Maielli si unisce al coro di ringraziamento per le tante donazioni. “Il Covid, che ha colpito duramente le nostra comunità, ha consentito di creare ulteriori sinergie tra il sistema sanitario e la comunità lucchese, che continua a dimostra tutta la sua generosità – ha commentato Maielli -, che spesso è una preziosa chiave che apre alla speranza di una salute sempre più tutelata e protetta. In questo momento di grande difficoltà, gli operatori del San Luca sono impegnati quotidianamente a venire incontro alle esigenze dei pazienti e dei loro cari, a maggior ragione in questo periodo che precede le feste, in cui gli affetti familiari mancano forse ancora di più”.