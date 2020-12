Il Baluardo, edizione online per la tradizionale mostra dei presepi

Quest’anno la tradizionale mostra dei presepi non si terrà. A causa delle nuove disposizioni per contenere la seconda ondata l’evento in presenza è stato infatti annullato. Il Baluardo, gruppo vocale lucchese, ha comunque deciso di aprire sul proprio sito una pagina dedicata ai presepi che sarà attiva dal 12 dicembre.

“Come era ben prevedibile quest’anno la mostra dei presepi non può essere fatta – spiega Il Baluardo -. Abbiamo quindi pensato di aprire una pagina dedicata ai presepi nel nostro sito (www.coroilbaluardo.it) nella sezione attività che sarà attiva dal 12 dicembre. Per partecipare dovrete inviarci l’eventuale foto del o dei costruttori dato che il presepe deve essere artigianale, nome cognome e luogo di residenza, chi lo desidera il titolo dell’opera, una breve descrizione del presepe e sei foto dell’opera. Accettiamo partecipazioni fino al 31 dicembre ed è possibile aderire con più di un presepe dato che sarà una mostra virtuale senza concorso. I presepi presentati quest’anno potranno essere esposti nella mostra 2021/2022. Chi ha difficoltà a conservare i propri presepi può consegnarli a noi che andremo a depositarli in una stanza della chiesa di Santa Maria Nera dove, senza alcuna responsabilità, verranno conservati pronti ad essere esposti nelle prossime mostre indicando il costruttore del presepe. Quanto richiesto dovrà essere inviato preferibilmente all’ indirizzo mail info@coroilbaluardo.it, chi è impossibilitato a inviare per mail può farlo tramite whatsapp al numero 348 2334867″.