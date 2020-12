Il centro di riuso Daccapo cresce nei servizi e nelle strutture. Da qualche giorni infatti è aperto il nuovo Emporio Nanina dove è possibile trovare i prodotti originali della falegnameria di Daccapo, gli arredi di pregio recuperati del centro di riuso, le biciclette di seconda mano selezionate dalla ciclofficina Pedala e i capi della produzione sartoriale di Quindi.

L’Emporio Nanina ha lo scopo di aggregare tutta la produzione del sistema di riuso e metterla a disposizione di tutti quei cittadini appassionati di sostenibilità e di cose belle. Nata nel 2018, la cooperativa sociale Nanina coordina e promuove la rete di attività, associazioni, maestranze che ruotano intorno al circuito di economia civile animato dall’ufficio pastorale Caritas della diocesi di Lucca e dall’associazione Ascolta la mia voce a partire dal 2013. 16 dipendenti, 20 volontari, 4 ragazzi del servizio civile danno corpo ad un’intensa attività di recupero e produzione di beni originali che è senza precedenti nella provincia di Lucca ed è un’eccellenza a livello nazionale.

Nell’emergenza Covid19 l’attività non si è fermata, anzi, con l’arrivo della zona arancione si sono ampliati gli orari di apertura per permettere di accedere all’emporio, in via Stipeti 33 Coselli, in modo più facile e con maggiore sicurezza: dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. Inoltre, il punto di raccolta dell’usato è stato centralizzato nel capannone di Pontetetto (via per Vicopelago 250G accanto alla stazione ecologica Sistema Ambiente) in modo da poter sanificare tutti i materiali ricevuti.

Proprio con l’avvicinarsi delle feste l’emporio Nanina offre tante idee regalo a chilometro zero e ad alta sostenibilità. Segnaposto fatti in legno di abete, portacarte in similpelle, sciarpe di pura lana vergine riciclata e molto altro, tutto disponibile sullo shop online della pagina Facebook di Daccapo, con consegna gratuita a domicilio e assistenza telefonica all’acquisto contattando il numero 333 782 8837 anche con WhatsApp. “In un momento così difficile per il paese abbiamo deciso di continuare ad investire nel nostro progetto di economia civile perché siamo convinti che la forza di una comunità si veda nei piccoli dettagli delle sue azioni, con Nanina ci occupiamo sostanzialmente di questo”, ha dichiarato Alessandro Toccafondi presidente della cooperativa.

“La storia di Nanina e di tutto il sistema Daccapo racconta di come le belle intuizioni possono evolvere fino a diventare non solo progetti di solidarietà, ma laboratori di innovazione civica e economia civile sui territori – ha ricordato Donatella Turri, direttrice dell’ufficio Caritas della diocesi di Lucca -. La fedeltà all’obiettivo iniziale, una partnership pubblico – privato solida e motivata, il punto di vista di soggetti diversi e disposti a mettersi in gioco, sono diventati gli ingredienti di un’esperienza di inclusione dei fragili, di produzione di bellezza e senso. Un cantiere di futuro per la nostra comunità”.