Pd, circoli aperti per distribuire generi alimentari

I circoli Pd del comune di Lucca aderiscono all’iniziativa lanciata dal Partito Democratico nazionale Solidarietà in Circolo e nella settimana dal 14 al 18 dicembre terranno aperte le loro sedi per raccogliere generi alimentari e beni di prima necessità da devolvere alle famiglie bisognose del territorio.

“Vicino alle persone – si legge in una nota – il Pd non ha mai smesso di starci. Oggi più che mai, per combattere insieme a loro la pandemia, per superare le difficoltà e la crisi che ha generato. Crisi economica e sociale. Con questa campagna vogliamo passare all’azione concreta, mettendo a disposizione i nostri circoli, i nostri volontari, per prenderci in carico la complessità dei bisogni della persona anche attraverso un bisogno fondamentale come l’aiuto alimentare”.

Le sedi e gli orari in cui consegnare le proprie offerte sono i seguenti: Domani (14 dicembre): circolo Centro storico (10-12 e 15-17); martedì 15 dicembre: circolo Lucca Est (15-18), circolo Centro storico (10-12 e 15-17); mercoledì 16 dicembre: circolo Lucca est (15-20), circolo Centro storico (10-12 e 15-17) giovedì 17 dicembre: circolo Lucca est (10-12 e 16-18), circolo Centro storico (10-12 e 15-17), circolo Lucca Sud (10-12 e 16-18); venerdì 18 dicembre: circolo Lucca est (10-12), circolo Centro storico (10-12 e 15-17).

Gli indirizzi delle sedi dei circoli sono: Centro Storico, piazza S. Francesco, 13; Lucca Est, via Barbantini, 84; Lucca Sud: viale S. Concordio, 392.