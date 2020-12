Dal collegio notarile di Lucca 11mila euro al Villaggio del Fanciullo

Ieri (16 dicembre) nella sede del collegio notarile di Lucca, il presidente Francesco De Stefano alla presenza di tutti i membri del Consiglio ha incontrato il presidente della Fondazione Villaggio del Fanciullo, Alessandro Melosi.

Il collegio notarile, in questo anno difficile, ha scelto di rinunciare alle cerimonie conviviali di auguri e di devolvere la cifra, incrementata grazie alla generosità dei singoli membri del Collegio, al Villaggio del Fanciullo. Il presidente della Fondazione ha ringraziato per l’importante donazione pari a 11mila euro, ricordando brevemente come il Villaggio, collocato per scelta dei lucchesi da oltre 100 anni sulle Mura di Lucca, sia sentito dai lucchesi stessi come parte di sé, parte integrante delle loro Mura, e rappresenti anche fisicamente la intelligente generosità e l’apertura verso l’altro della città.

In particolare, la cifra ricevuta sarà utilizzata per sistemare la grande veranda esterna, dove i ragazzi del Villaggio potranno stare insieme e invitare gli amici in uno spazio ampio e accogliente. I ragazzi ospiti sono attualmente 10, dai 12 ai 18 anni di età.

Ma il Villaggio, grazie al bene che riceve, può continuare ad aiutare i suoi ragazzi e le loro famiglie anche oltre la maggiore età, fino al raggiungimento dell’indipendenza; e molti dei ragazzi passati dal Villaggio, come ospiti o come volontari, continuano a frequentare il baluardo anche da grandi, per continuare questa grande storia di amicizia. Con infinita riconoscenza da parte di tutti ai due fondatori, don Enzo e don Diomede.