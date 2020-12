Natale nelle Rsa, lo Spi: “Lodevoli le iniziative di Reggello, Marlia e Capannori

Garantire agli ospiti delle Rsa affetti e vicinanza.

“Sappiamo tutti come le rsa siano state strutture particolarmente colpite dalla pandemia – spiegano dal sindacato Spi Cgil – che ne ha evidenziato tutte le fragilità, dalla gestione privatistica con tutti i problemi connessi (sicurezza ospiti e personale, equo trattamento contrattuale per i lavoratori), probabilmente alla necessità di mettere in discussione e ripensare lo stesso modello delle Rsa”.

Dopo mesi di cattive notizie, tuttavia in questi giorni stanno arrivando segnali positivi. “In molte rsa toscane si sta lavorando non solo per l’attuazione delle indicazioni nazionali e regionali per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, ma anche per l’attuazione delle misure indicate nei suddetti documenti per consentire (finalmente!) di migliorare la comunicazione tra gli ospiti e i parenti/amici/figure di riferimento – spiega il sindacato ricordando che questo sta avvenendo a Reggello – leggiamo sulla stampa che una stanza degli abbracci è già in funzione, accanto agli spazi per le video-chiamate, e sta per avvenire anche in Lucchesia, con il progetto della stanza degli abbracci che viene portato avanti a Marlia, in affiancamento agli spazi per le comunicazioni virtuali”.

“Sappiamo tutti che la vita e la salute sono costituite dalle relazioni – conclude lo Spi – che questi mesi hanno ridotto per tutti, ma in modo veramente drammatico per gli ospiti delle Rsa: siamo quindi soddisfatti che si stia lavorando per migliorare questa situazione. Altrettanto interessante ci sembra l’iniziativa che viene portata avanti a Capannori, dove nella Rsa sono stati raccolti i piccoli desideri degli ospiti ed è stata stilata una lista, appesa poi nei negozi locali, in modo che chiunque possa contribuire a far giungere agli ospiti i piccoli regali che desiderano. I doni, che potranno essere accompagnati da biglietti di auguri, verranno portati dai clown volontari con un piccolo spettacolo sotto le finestre della residenza, e poi consegnati agli ospiti dal personale della struttura. Questa iniziativa ci sembra un’ottima idea che consente di avvicinare la comunità agli anziani, anche in questo momento che sembra suggerire solo solitudine e distanza. Ci auguriamo che quanto fatto sia esempio da estendere in tutte le Rsa presenti nel territorio”.