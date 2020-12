Anp Cia Toscana nord, nasce il ‘Numero argento’ per il conforto ai pensionati

Distanti, ma vicini. E’ questo il nome della campagna avviata dall’Anp Cia Toscana nord per restare in contatto con i propri associati. Un’iniziativa che si concretizza in una linea telefonica, il Numero Argento, dove i pensionati dell’associazione potranno trovare risposte a problemi, dubbi, quesiti e anche un po’ di conforto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo.

“Questo progetto – spiega la presidente dell’Anp Cia Toscana nord Giovanna Landi – nasce dall’esigenza di essere vicini ai nostri associati: non è raro che le persone anziane vivano sole e, soprattutto in questo periodo che ci vede dover ridurre i contatti umani, è importante anche la funzione di supporto e conforto che possiamo offrire con questa linea telefonica, oltre, ovviamente, a quella informativa che resta la base del servizio”.

“Rispondendo alle domande dei nostri associati – prosegue Giovanna Landi – abbiamo visto che potevamo fare un ulteriore passo e stiamo effettuando una ricognizione su quelli che sono i servizi messi a disposizione delle persone anziane nei vari comuni, sia ad opera delle amministrazioni, sia dalle associazioni di volontariato. Nell’immediato, questo enorme lavoro serve per dare le informazioni che ci vengono richieste e che, spesso, sono legate all’emergenza che stiamo vivendo. In futuro, però, sarà molto utile, poiché ci dà e darà conoscenza e consapevolezza di quello che il territorio offre in termini di servizi agli anziani e, quindi, ci farà intervenire con richieste più precise e puntuali, laddove ravviseremo delle carenze”.

Il servizio telefonico Numero Argento è attivo due giorni alla settimana, il mercoledì e il venerdì, dalle 9,30 alle 11,30 al numero 0583 1717318 .